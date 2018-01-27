00:10 | Баскетбол — Евролига

Илиас Кадзурис: "Бамберг" приезжал в Москву сражаться с ЦСКА"


Главный тренер "Бамберга" Илиас Кадзурис после поражения от ЦСКА​ (72:81) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что его команда плохо атаковала. Также он посетовал на большое количество ненужных фолов.

- Мы приехали в Москву сражаться, - цитирует "Р-Спорт" Кадзуриса. - Мы хотели как можно дольше оставаться в игре с ЦСКА. В предыдущих матчах у нас были проблемы, травмы. Мы хотели улучшить игру в защите и проделали хорошую работу в этом компоненте. Но мы плохо атаковали, потеряли свой игровой ритм. В четвертой четверти мы и вовсе утратили концентрацию, Мы позволяли себе фолы, которые приводили к штрафным. Игра в итоге получилась не такой напряженной, как хотелось бы.

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https://rsport.ria.ru/basketball/20180126/1131656845.html

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