"Химки" ждут объяснений от Евролиги

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов назвал непонятной ситуацию, в которой судьи остановили на последних секундах атаку его команды в четвертом матче серии плей-офф Евролиги с ЦСКА (88:89). Армейцы выиграли матч и серию 3-1.

– Игра была напряженной, все решилось на последних секундах, – отметил Астахов. – После того как Хиггинс забил два очка, и мы ввели мяч в игру, судьи в поле запустили таймер. И нам совершенно непонятно, почему момент был переигран заново. По какой-то причине испанский арбитр Хименес остановил время и не засчитал нам попадание. В итоге мы вынуждены были проводить атаку заново, не смогли забить и проиграли.

Считаю, что для организации такого уровня, как Евролига, в этом плей-офф слишком много судейских ошибок. Наш протест судьи не приняли, мы подали жалобу на работу арбитров, приложили все видеоматериалы. Евролига должна разобраться с этим и внятно ответить нам, на каком основании не были засчитаны два очка. "Химки" настаивают, что это повлияло на исход встречи и серии, и мы хотим объяснений, почему так произошло. (Антон БАБОШИН)

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