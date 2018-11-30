"Химки" без Шведа обыграли "Панатинаикос"

"Химки" обыграли "Панатинаикос" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 76:68. Самым результативным игроком встречи стал форвард подмосковной команды Энтони Гилл, набравший 21 очко.

"Химки" в этой встрече играли без своего лидера Алексея Шведа, который выбыл на месяц из-за травмы пальца. Команда одержала третью подряд победу в этом турнире.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Химки" (Россия) - "Панатинаикос" (Греция) - 76:68 (29:25, 19:19, 11:7, 17:17)

Х: Гилл (21), Майки (14), Дженкинс (12), Моня (9), Томас (7), Маркович (5), Бост (3), Зайцев (3), Крокер (2).