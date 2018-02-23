Георгиос Барцокас: "Химки" победили так легко благодаря хорошей игре в обороне"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас считает, что его команда победила "Панатинаикос" в Евролиге благодаря хорошей игре в защите. "Химки" оказались сильнее со счетом 78:61 и одержали 14-ю победу в турнире.

– Мы провели солидную игру в защите, позволив "Панатинаикосу" набрать 61 очко, хотя это очень талантливая атакующая команда, – цитирует официальный сайт клуба Барцокаса. – В их составе много универсальных игроков, но именно наша защита позволила остановить Калатеса и его действия в плане организации нападения и созидания. Мы не позволили "Панатинаикосу" двигать мяч, после чего стало легче защищаться в трехсекундной зоне и "закрыть" "краску".

В нападении мы тоже сыграли очень уверенно, хотя наша игра не была выдающейся. И все же, благодаря защите, мы одержали достаточно легкую победу, в связи с чем я бы хотел поблагодарить игроков. Сейчас у нас 14 побед в Евролиге, а это очень солидный показатель для новой команды.