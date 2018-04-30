17:53 | Баскетбол — Евролига

Форвард "Жальгириса" Дэвис - MVP Евролиги в апреле


Форвард "Жальгириса" Брэндон Дэвис был признан самым ценным игроком Евролиги в апреле, сообщается на официальном сайте турнира. Средний рейтинг эффективности 26-летнего американца составил 20,6.

В этом месяце форвард провел пять матчей, в среднем за игру он набирал 17,2 очка, делал 4,4 подбора и 1,3 блок-шота. 

Своими действиями американец помог "Жальгирису" выйти в "Финал четырех", в 1/4 финала Евролиги литовская команда переиграла "Олимпиакос" (3-1).

В "Финале четырех" каунасский клуб сыграет с "Фенербахче". Во второй паре сойдутся ЦСКА и "Реал". Решающие матчи пройдут в Белграде 18-20 мая.

Дэвис играет за "Жальгирис" с 2017 года. 

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