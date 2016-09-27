Евгений Пашутин: "УНИКС сделает все, чтобы попасть в восьмерку лучших команд Евролиги"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин заявил, что перед игроками команды стоит задача попасть в восьмерку лучших команд Евролиги и они сделают все, чтобы выполнить ее. УНИКС в прошлом сезоне дошел до финала Единой лиги ВТБ, что позволило ему вернуться в Евролигу спустя два года.

– Верю, что мы можем попасть в восьмерку лучших в Евролиге. Будет не так просто, – цитирует "Р-Спорт" Пашутина. – Все команды имеют серьезные составы, все серьезно усилились. Мы будем показывать свою фирменную жесткую защиту, контроль темпа, и при умной игре, хорошем контроле мы сможем достичь поставленной цели, хотя будет архисложно.

Для этого все должны в это верить, и даже если будут осечки, не падать духом, а, наоборот, добавлять, быть психологически готовыми к тому, чтобы бороться со следующими соперниками. Легко не будет. Не хочется давать голословных обещаний, но мы сделаем все, что в наших силах, и будем бороться.

Сейчас у болельщиков будет возможность увидеть лучшие команды Европы. Это поднимает популяризацию баскетбола. Игры все будут стыковыми, кость в кость, с небольшим счетом. Уровень соревнований и их зрелищность повысятся, будет много непредсказуемых игр. Для тренеров и игроков, конечно, становится сложнее. Не будет проходных матчей, где можно дать кому-то отдохнуть, но всем нам нужно быть к этому готовыми. Как в физическом, так и в психологическом плане.