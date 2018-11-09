Димитрис Итудис: "В игре с "Миланом" ЦСКА показал характер"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после выездной победы над "Миланом" (90:85) в Евролиге сказал, что этот успех - плод усилий всей команды, назвал его ключевые факторы и рассказал, как идет процесс получения российского гражданства Джоэлом Боломбоем.

- Хочу поздравить всех игроков, мы показали характер, - отметил Итудис. - Особенно учитывая, как складывался матч - "Милан" большую часть третьей четверти вёл игру. Но нам удалось ликвидировать отставание за считанные минуты, потому что команде удалось показать свою силу и веру в себя. И то, что мы продолжаем побеждать, меня радует, ведь это была настоящая командная победа. Все, кто выходил на площадку, доказали, что достойны носить форму ЦСКА. Например, снова очень качественно провёл своё время Кулагин. Команда четко представляла, что нужно делать, хорошо защищалась и атаковала.

Ещё один важный момент - мы заставили соперника совершить 17 потерь, а ведь до этой игры "Милан" допускал их меньше всех в лиге - около 10. И это наше достижение. И ещё очень здорово видеть Де Коло на обычном уровне, потому что в прошлом матче он не мог играть в полную силу из-за проблем со здоровьем.

- Насколько большой проблемой оказалось преимущество соперника на подборе?

- До этого тура мы были лучшими в лиге по игре на щитах. Но мы готовились к тому, что у "Милана" хорошие "большие" - Гудайтис, Брукс, Кузминскас, и они сильны на подборе. Этот компонент во многом зависит от концентрации, а также от выбора позиции, желания бороться и умения выбрать момент. Конечно, их подборы в нападении доставляли нам трудности - не знаю точно, сколько очков это принесло, но Джеймс попал последний трехочковый после двух подборов в атаке. Но мы, в конце концов, сделали свою работу - в конце удачно защищались и атаковали.

- Это была самая сложная для команды игра в текущем сезоне?

- Не знаю, может, следующая будет ещё сложнее? В Евролиге ничего не даётся просто так. При всем уважении, я слышу разговоры, что ЦСКА это, ЦСКА то. Но все нужно доказывать на площадке. Против нас все стараются играть по максимуму.

- Какова сейчас ситуация с Боломбоем?

- Клуб предпринимает все необходимое, чтобы он получил паспорт. Думаю, это скоро произойдёт, и мы его заявим. Когда именно, не могу сказать. Но мы на верном пути. (Антон Бабошин)