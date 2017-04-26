Димитрис Итудис: "Наши болельщики, получается, только сидят на диване и критикуют"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги над "Басконией" (90:88) выразил сожаление по поводу низкой посещаемости. Эта победа стала для армейцев третьей в серии. Российский клуб пробился в "Финал четырех" турнира. Напомним, что ранее в полуфинал также пробился "Фенербахче".

– Мы сразу захватили преимущество, повели 21:10, – приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса. – "Баскония" быстро пришла в себя при помощи Луса. В третьей четверти мы вновь сыграли результативно, а в заключительной игру на себя взял Ларкин, доказавший, что он отличный игрок, набравший 14 очков. Тем не менее мы все лучшее оставили на потом, в решающие моменты были хладнокровны, провели нужные комбинации. Обидно, что сегодня пришло всего семь тысяч болельщиков. Прошу журналистов спросить их напрямую: чего болельщики хотят от команды? Мы чемпионы Европы, показываем отличный баскетбол, бьемся, выходим в плей-офф с преимуществом домашней площадки, выигрываем "регулярку" в Лиге ВТБ. А наши болельщики, получается, только сидят на диване и критикуют, вместо того, чтобы прийти сюда и поддержать аплодисментами. Не понимаю, что происходит. В то же время хочу поздравить и поблагодарить те семь тысяч, что пришли сегодня, они поддерживали нас с энтузиазмом.