Димитрис Итудис: "Матч "Реал" - ЦСКА станет настоящей битвой"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что армейцев ожидает сложный матч с "Реалом" в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Поединок состоится 20 октября в Мадриде.

- Нам предстоит тяжелый гостевой матч, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - "Реал" остается практически той же командой на протяжении нескольких лет, делая лишь качественные приобретения. У них выстроена "химия", они показывают хороший, агрессивный баскетбол, на каждой позиции есть по два-три игрока высокого уровня. Это будет тяжелая встреча, настоящая битва. Мы довольны работой на тренировках, и предстоящий матч станет своевременным тестом. В таких встречах нужно старательно играть на протяжении 40 минут, при этом поддерживать сверхмотивацию, находить икс-факторы, которые могут принести победу.