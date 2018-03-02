11:03 | Баскетбол — Евролига

Димитрис Итудис: "ЦСКА показал очень зрелую и умную игру"


Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Маккаби" (93:73) отметил, что остался доволен игрой команды. Он добавил, что армейцы показали зрелую и умную игру.

Думаю, мы были лучшей командой. Показали очень зрелую и умную игру. "Маккаби" перед матчем был одной из лучших команд на подборах, но мы победили и в этом сражении, поэтому в целом мы были лучшей командой, – цитирует Итудиса официальный сайт Евролиги.

ЦСКА продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Евролиги, одержав 19 побед в 24 встречах. "Маккаби" с 12-ю победами остался на восьмом месте. 

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