Димитрис Итудис: "ЦСКА показал очень зрелую и умную игру"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Маккаби" (93:73) отметил, что остался доволен игрой команды. Он добавил, что армейцы показали зрелую и умную игру.

– Думаю, мы были лучшей командой. Показали очень зрелую и умную игру. "Маккаби" перед матчем был одной из лучших команд на подборах, но мы победили и в этом сражении, поэтому в целом мы были лучшей командой, – цитирует Итудиса официальный сайт Евролиги.

ЦСКА продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Евролиги, одержав 19 побед в 24 встречах. "Маккаби" с 12-ю победами остался на восьмом месте.