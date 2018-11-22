"Дарюшафака" уступила "Эфесу" в Евролиге

Турецкий клуб "Дарюшафака" уступил другому представителю Турции "Эфесу" (88:93) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Родриг Бобуа, который набрал 24 очка. У хозяев 18 очков набрал Майкл Эрик.

"Дарюшафака" с одной победой в девяти матчах занимает последнее место. "Эфес" на четвертой позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Дарюшафака" (Турция) - "Эфес" (Турция) - 88:93 (23:19, 23:23, 14:32, 28:19)

22 ноября.

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