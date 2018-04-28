00:01 | Баскетбол — Евролига

ЦСКА сыграет с "Реалом" в полуфинале Евролиги

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"Реал" в четвертом матче 1/4 финала Евролиги обыграл дома "Панатинаикос" (89:82). Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Крис Синглтон, набравший 21 очко. В составе хозяев больше всех очков набрал защитник Лука Дончич (17).

Испанская команда выиграла серию со счетом 3-1 и вышла в "Финал четырех". В полуфинале Евролиги "Реал" сыграет с ЦСКА.

Баскетбол

Евролига

1/4 финала

Реал (Испания) - Панатинаикос (Греция) - 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22)

Счет в серии: 3-1.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Спринт

Очередной ляп сайта "С-Э"! Дончич, что успел в течении матча перейти в состав гостевой команды? Даже не смешно. Как ни странно, но именно с испанской командой шансы армейцев выше, так как "Реал" и сам играет и сопернику позволяет играть. С более сконцентрированными на обороне литовцами и турками ЦСКА было бы труднее.

00:13

Carlos_Valderrama

не лучший вариант для ЦСКА.

00:04

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