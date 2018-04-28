ЦСКА сыграет с "Реалом" в полуфинале Евролиги

"Реал" в четвертом матче 1/4 финала Евролиги обыграл дома "Панатинаикос" (89:82). Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Крис Синглтон, набравший 21 очко. В составе хозяев больше всех очков набрал защитник Лука Дончич (17).



Испанская команда выиграла серию со счетом 3-1 и вышла в "Финал четырех". В полуфинале Евролиги "Реал" сыграет с ЦСКА.

Баскетбол

Евролига

1/4 финала

Реал (Испания) - Панатинаикос (Греция) - 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22)



Счет в серии: 3-1.