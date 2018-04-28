ЦСКА сыграет с "Реалом" в полуфинале Евролиги

"Реал" в четвертом матче 1/4 финала Евролиги обыграл дома "Панатинаикос" (89:82). Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Крис Синглтон, набравший 21 очко. В составе хозяев больше всех очков набрал защитник Лука Дончич (17).
Испанская команда выиграла серию со счетом 3-1 и вышла в "Финал четырех". В полуфинале Евролиги "Реал" сыграет с ЦСКА.
Баскетбол
Евролига
1/4 финала
Реал (Испания) - Панатинаикос (Греция) - 89:82 (19:14, 32:21, 27:25, 11:22)
Счет в серии: 3-1.
Спринт
Очередной ляп сайта "С-Э"! Дончич, что успел в течении матча перейти в состав гостевой команды? Даже не смешно. Как ни странно, но именно с испанской командой шансы армейцев выше, так как "Реал" и сам играет и сопернику позволяет играть. С более сконцентрированными на обороне литовцами и турками ЦСКА было бы труднее.
00:13
Carlos_Valderrama
не лучший вариант для ЦСКА.
00:04