ЦСКА поздравил Боломбоя с дебютом

Армейский клуб поздравил своего центрового Джоэла Боломбоя с дебютом. Игрок с августа тренировался с москвичами, но в связи с процедурой оформления российского гражданства не мог принимать участия в официальных матчах клуба.

Дебютировавший за армейцев центровой сборной России Джоэл Боломбой провел на площадке почти 16 минут, набрал 8 очков, сделал 2 подбора, 1 передачу, 1 перехват и не реализовал 2 штрафных броска.

Матч против "Жальгириса" закончился победой ЦСКА в овертайме - 99:97. Следующий матч армейцы проведут в пятницу в рамках Евролиги - против черногорской "Будучности" в гостях.