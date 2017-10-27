ЦСКА одержал третью победу в Евролиге, обыграв "Эфес"

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл "Эфес Пилсен". Для армейцев это третья победа в турнире.
Самым результативным в составе красно-синих стал форвард Уилл Клайберн, набравший 20 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Эфес Пилсен" (Турция) - ЦСКА (Россия) - 80:98 (26:27, 17:27, 17:19, 20:25)
Э: Симон (23), Адамс (17), Дансон (17).
Ц: Клайберн (20), Де Коло (18), Родригес (14), Хантер (13).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
ladafan
хорошо!!! в этом сезоне, в течении игры Резких перепадов нет.....
21:40
FINIX
Отлично, например...
21:36