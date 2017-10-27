21:33 | Баскетбол — Евролига

ЦСКА одержал третью победу в Евролиге, обыграв "Эфес"

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ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл "Эфес Пилсен". Для армейцев это третья победа в турнире.

Самым результативным в составе красно-синих стал форвард Уилл Клайберн, набравший 20 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес Пилсен" (Турция) - ЦСКА (Россия) - 80:98 (26:27, 17:27, 17:19, 20:25)

Э: Симон (23), Адамс (17), Дансон (17).

Ц: Клайберн (20), Де Коло (18), Родригес (14), Хантер (13).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ladafan

хорошо!!! в этом сезоне, в течении игры Резких перепадов нет.....

21:40

FINIX

Отлично, например...

21:36