ЦСКА одержал третью победу в Евролиге, обыграв "Эфес"

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл "Эфес Пилсен". Для армейцев это третья победа в турнире.

Самым результативным в составе красно-синих стал форвард Уилл Клайберн, набравший 20 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес Пилсен" (Турция) - ЦСКА (Россия) - 80:98 (26:27, 17:27, 17:19, 20:25)

Э: Симон (23), Адамс (17), Дансон (17).

Ц: Клайберн (20), Де Коло (18), Родригес (14), Хантер (13).