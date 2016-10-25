Брэд Уонамейкер: "Победа над УНИКСом была важной для "Дарюшафаки"

Защитник "Дарюшафаки" Брэд Уонамейкер назвал важной победу над УНИКСом в матче 3-го тура Евролиги (94:87). 27-летний американец стал самым результативным игроком своей команды, набрав 22 очка.

– Это была важная победа всей нашей команды, – цитирует "Р-Спорт" Уонамейкера. – Не одного игрока, а именно команды. Мы здорово защищались и играли в первую очередь как коллектив, а уже потом думали об атаке. УНИКС поставил нас в неудобное положение, но мы быстро пришли в себя, сравняли счет, поймали свою игру и потом уже своего не упустили.