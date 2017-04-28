"Бавария" ведет переговоры с Евролигой о получении лицензии

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что ведет переговоры с Евролигой о получении лицензии на постоянное участие в турнире. Отметим, что на данный момент у клубов Германии нет постоянной прописки в Евролиге. В ближайшее время "Бавария" переедет на новую арену, на которой планирует принимать матчи европейского турнира.

– В настоящее время мы ведем переговоры с Евролигой, чтобы стать партнерами, – цитирует Eurohoops Хенесса. – Будет договариваться о лицензии. Потому что, если мы будем играть на новой, современной арене, хочется встречать на ней соответствующих противников.