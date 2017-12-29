"Бамберг" проиграл "Эфесу", лишь один игрок набрал 10 очков

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Эфес" на своей площадке обыграл "Бамберг" – 69:58. У гостей лишь один человек отметился двузначным количеством очков – Рики Хикман набрал 10 баллов. У турецкой команды 21 очко в активе Деррика Брауна.

Для "Эфеса" победа стала лишь четвертой в регулярке, но это не помогло ему покинуть последнее место в турнирной таблице. "Бамберг" идет 11-м, его следующим соперником станут "Химки".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Эфес" (Турция) – "Бамберг" (Германия) – 69:58 (15:18, 14:20, 15:10, 25:10)

Э: Браун (21), Макколлум (19), Симон (11 + 7 подборов), Данстон (10 + 13 подборов).

Б: Хикман (10), Мусли (9 + 9 подборов), Райт (8).