"Бамберг" одержал первую победу в Евролиге, обыграв "Уникаху"

"Уникаха" дома потерпела поражение от "Бамберга" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 76:80. Для гостей эта победа стала первой в турнире. Хозяева, в свою очередь, потерпели второе поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи защитник хозяев Неманья Недович, на счету которого 26 очков. У гостей точнее всех был его коллега по амплуа Рики Хикман (18), дабл даблом отметился форвард Огастин Рубит (15 очков + 11 подборов).

Евролига

Регулярный чемпионат

"Уникаха" (Испания) - "Бамберг" (Германия) - 76:80 (22:24, 13:15, 23:15, 18:26).

У: Недович (26), Шермадини (10).

Б: Хикман (18), Рубит (15), Штайгер (13).