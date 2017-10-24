Алексей Швед: "Химки" – особенный клуб. Можешь позвонить кому-то среди ночи, и тебе помогут"

Лидер "Химок" Алексей Швед в интервью пресс-службе Евролиги объяснил, почему решил остаться в клубе. Летом в СМИ были слухи, что 28-летний россиянин может вернуться в НБА.

– Перед началом сезона вы подписали новый контракт до 2020 года. Это значит, вы проведете в "Химках" пять сезонов. Что такого особенного в этом клубе?

– Для меня действительно особенной является атмосфера в команде. Люди, которые работают здесь, готовы сделать все для игроков. Они помогут в любой момент, когда нужно. Можно позвонить среди ночи, и тебе помогут. К тому же у нас отличные фанаты, да и я играю на родине.