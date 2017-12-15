26 очков де Коло помогли ЦСКА обыграть "Маккаби" в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА одержал победу над "Маккаби" – 101:86. Самым результативным игроком этой встречи стал защитник армейцев Нандо де Коло, набравший 26 очков.

Отметим, что данная победа для красно-синих стала четвертой подряд в этом турнире. ЦСКА является лидером турнирной таблицы, набрав 22 очка в 12 матчах. "Олимпиакос", который идет вторым, отстает от российского клуба на один балл.

В другой встрече Евролиги "Эфес Пилсен" уступил "Басконии" (81:82).

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (РОССИЯ) – "Маккаби" (Израиль) – 101:86 (21:20, 28:14, 23:23, 29:29)

Ц: де Коло (26), Хиггинс (17), Родригез (15), Антонов (14), Хайнс (14);

М: Коул (24), Томас (14), Кохен (12).

"Эфес Пилсен" (Турция) – "Баскония" (Испания) – 81:82 (19:24, 23:21, 26:20, 13:17)

Э: Макколлум (21), Данстон (14);

Б: Шенгелия (17), Поирьер (16), Яннинг (16).

Турнирная таблица – здесь