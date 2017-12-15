26 очков де Коло помогли ЦСКА обыграть "Маккаби" в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА одержал победу над "Маккаби" – 101:86. Самым результативным игроком этой встречи стал защитник армейцев Нандо де Коло, набравший 26 очков.
Отметим, что данная победа для красно-синих стала четвертой подряд в этом турнире. ЦСКА является лидером турнирной таблицы, набрав 22 очка в 12 матчах. "Олимпиакос", который идет вторым, отстает от российского клуба на один балл.
В другой встрече Евролиги "Эфес Пилсен" уступил "Басконии" (81:82).
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (РОССИЯ) – "Маккаби" (Израиль) – 101:86 (21:20, 28:14, 23:23, 29:29)
Ц: де Коло (26), Хиггинс (17), Родригез (15), Антонов (14), Хайнс (14);
М: Коул (24), Томас (14), Кохен (12).
"Эфес Пилсен" (Турция) – "Баскония" (Испания) – 81:82 (19:24, 23:21, 26:20, 13:17)
Э: Макколлум (21), Данстон (14);
Б: Шенгелия (17), Поирьер (16), Яннинг (16).
- Баскония
- Маккаби Тель-Авив (Баскетбол)
- ЦСКА (Баскетбол)
- Олимпиакос Пр (Баскетбол)
- Эфес Пилсен
- Нандо де Коло
FINIX
Как-то повезло, что ли в конце. неявный умышленный, две совершенно лихие трёшки, особенно вторая. впрочем, везёт сильнейшим.
22:52 15 декабря
Thomas_Boy_
Молодцы. Как всегда.
22:40 15 декабря