25 очков Шведа помогли "Химкам" победить "Эфес Пилсен"

"Химки" на своем паркете в матче регулярного чемпионата обыграли "Эфес Пилсен" (86:68). Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, набравший 25 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

"ХИМКИ" (Россия) – "Эфес Пилсен" (Турция) – 86:68 (26:19, 11:14, 20:23, 29:12)

Х: Швед (25 + 6 передач), Гилл (16), Вяльцев (12), Моня (9), Андерсон (9).

Э: Макколлум (20), Симон (16), Данстон (9), Драгич (8).