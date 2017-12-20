25 очков Шведа помогли "Химкам" победить "Эфес Пилсен"

"Химки" на своем паркете в матче регулярного чемпионата обыграли "Эфес Пилсен" (86:68). Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, набравший 25 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
"ХИМКИ" (Россия) – "Эфес Пилсен" (Турция) – 86:68 (26:19, 11:14, 20:23, 29:12)
Х: Швед (25 + 6 передач), Гилл (16), Вяльцев (12), Моня (9), Андерсон (9).
Э: Макколлум (20), Симон (16), Данстон (9), Драгич (8).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
Спринт
Смешно было слушать по щенячьи восторженного, но полностью дилетантского комментатора матча, который всю игру твердил, что Химки одерживают свою 4-ю победу подряд в Евролиге, хотя химчане проиграли в прошлом туре Уникахе.
21:59