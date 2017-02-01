Василий Карасев: "В первом матче с "Нижним" мы проиграли сами себе"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча топ-16 Еврокубка против "Нижнего Новгорода" (90:66) отметил, что команда обязана была побеждать и в первом поединке. В начале января питерцы уступили нижегородцам со счетом 105:113.

- Взяли реванш после первого матча, где мы проиграли, сами себе создав проблемы, и теперь остается последняя, очень важная игра, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Карасева. - Что касается самого матча, то в первой половине игра получилось рваной. Мы повели десять очков, затем потеряли преимущество после замен, потом снова набирали эти десять очков и снова их теряли. Это нормальный момент, ведь мы отыграли большой ротацией, и кто-то не вписался в игру. В третьей четверти мы додавили соперника оптимальным на сегодняшний день составом, ведь у ребят были силы, благодаря большой ротации, и спокойно довели игру до победы.

- Как такой "Зенит" мог на выезде проиграть такому "Нижнему"?

- Мы играли первую игру после отпуска, пусть игроки и тренировались, но соперник, думаю, был готов лучше. Однако мы смотрим дальше, ведь "Нижний" после победы над нами уступил несколько матчей подряд с большой разницей, а мы себе такого позволить не можем, поэтому мы дали игрокам отдохнуть. После "Нижнего" у нас были победы над "Химками", над "Ритас". Понятно, что мы все равно должны были тогда побеждать, но на тот момент игроки были еще не готовы.