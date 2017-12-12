Василий Карасев: "Довести игру до логического завершения не удалось"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после поражения в матче Кубка Европы "Виллербанну" (89:92) заявил, что игрокам не хватило сил в концовке.

- Ребята сделали все, что могли. Это был сложный матч для нас, мы проиграли встречу в концовке, к сожалению, допустили несколько неточных бросков, - цитирует "Р-Спорт" Карасева. - Команда выполнила те установки, которые были: мы закрыли трехочковые (соперника) и по всем параметрам, если посмотреть статистику, выиграли. Даже подбор. Единственное, что мы проиграли – это штрафные. В концовке нам немножко не хватило сил, удача была на стороне соперника, они очень плотно отыграли в концовке в защите.

В концовках выходит на первое место индивидуальное мастерство, мы говорили, что у нас большая проблема с первым номером. У соперника получилось забить последний трехочковый бросок, все остальное, по большому счету – это их штрафные. Нам довести игру до логического завершения не удалось.