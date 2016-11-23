11:45 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Артурс Шталбергс: "В матче с "Гран-Канарией" важно будет действовать как единое целое"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс перед матчем Кубка Европы против "Гран-Канарии" отметил необходимость борьбы на каждом участке площадки. Встреча состоится сегодня и начнется в 23.00 по московскому времени.

– "Гран-Канария" всегда играет очень агрессивно дома и старается создать себе отрыв уже с первых минут матча, - цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. - Мы со своей стороны должны сократить до минимума количество собственных потерь и найти себя в атаке. На этом этапе для нас важен каждый матч, если мы хотим попасть в Топ-16 Кубка Европы. Конечно, у нас есть тактика на эту игру, но гораздо важнее будет бороться на каждом сантиметре площадки и действовать как единое целое. Эти две вещи зависят только от нас.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2827/

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