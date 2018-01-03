Антон Понкрашов: "У УНИКСа нет права на ошибку"

Защитник УНИКСа Антон Понкрашов после матча Кубка Европы против "Виллербанна" (88:84 ОТ) подчеркнул, что ожидал тяжелой игры. Также россиянин отметил свои комбинации в паре с Морисом Ндуром.

– Соперник занял первое место в группе, поэтому даже не думал, что будет легко, – сказал Понкрашов. – Важно было начать год с победы, сейчас нет права на ошибку. Преимущество своей площадки нельзя упускать, хотя соперник хорошо вернулся в игру. Робертсон очень сильный игрок, в прошлом матче он оформил 42 очка, важно было не дать ему поймать бросок. Мы могли и проиграть в основное время, поэтому хорошо, что закончилось так.

Наша связка с Ндуром? Просто он высоко прыгает, а я хорошо пасую (смеется). У нас есть комбинация под нашу двойку. Сегодня прошло три раза, но могло пройти и четыре.

Как мне фильм "Движение вверх"? Понравился. Ходили вместе с супругой. Это фильм про нашу историю и про нашу любимую игру. И не так важно, что там есть отходы от реальной истории. Может, он сделает баскетбол в России ещё популярнее. К тому же кто-то после этого фильма может посмотреть ещё и прекрасные документальные фильмы про Кондрашина и Белова. (Артур ЕНИКЕЕВ)