Юрист ИААФ ушел в отставку в знак протеста против правила о тестостероне у спортсменок

Южноафриканский эксперт по юридическим вопросам Стив Корнелиус покинул ИААФ в знак протеста против новых гендерных правил, сообщает Reuters. Ранее ИААФ опубликовала новые правила для спортсменок, которые имеют отклонения в формировании пола, из-за чего обладают повышенным уровнем тестостерона. Чтобы не иметь преимущества над соперницами, они должны будут снижать концентрацию тестостерона с помощью препаратов.

Данное правило касается, в частности, южноафриканской звезды легкой атлетики Кастер Семени. У олимпийской чемпионки наблюдается врожденная особенность организма гиперандрогенизм, что характеризуется повышенным уровнем тестостерона.

В своем письме Корнелиус называет ИААФ "организацией, которая настаивает на дискриминации отдельных лиц без какой-либо причины, кроме того, какими они родились"

"Исходя из моральных приниципов, я не могу видеть себя частью такой системы, которая применяет в корне ошибочные и незаконные во всех странах мира положения", - добавил Корнелиус.