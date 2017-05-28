Виталий Мутко: "Надеюсь, здравый смысл возобладает, и наши спортсмены вернутся на международные соревнования"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) на этапе Бриллиантовой лиги одержала победу с выдающимся результатом. Он отметил, что можно надеяться на то, что здравый смысл возобладает, и российские легкоатлеты смогут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а не как нейтральные спортсмены.

– Очень рад за Машу, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Она – очень хороший спортсмен и человек. Поздравляю ее и ее тренера. Они молодцы! Выдающийся результат – 2,03 м. Сожалею, как и она, что белые квадратики напротив ее фамилии. Надеюсь, здравый смысл в итоге возобладает, и наши спортсмены вернутся (на международные соревнования). У нашей легкой атлетики очень хороший потенциал. Сейчас в середине июня приедет комиссия ИААФ, посмотрит, как обстоят дела.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) остается временно лишенной членства в ИААФ, соответственно, российские легкоатлеты не могут выступать в международных турнирах, за исключением 12 спортсменов, получивших разрешение ИААФ стартовать под нейтральным флагом.