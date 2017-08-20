Вера Ребрик вернется к тренировкам в октябре

Личный тренер копьеметательницы Веры Ребрик Ярослав Литвинов сообщил, что его подопечная вернется к тренировкам в октябре. Российская спортсменка, выступавшая на чемпионате мира в нейтральном статусе, получила травму плеча во время квалификации.

- После возвращения в Москву Вера прошла медицинское обследование, - цитирует ТАСС Литвинова. - Я толком с ней не разговаривал, но понял, что у спортсменки случилось защемление нерва в плече. Ничего страшного не произошло, в октябре мы начнем тренироваться и готовиться к следующему сезону.

В прошлом году Вера была на пике формы, и, допусти тогда ее до Олимпиады, она бы обязательно выиграла медаль. Запрет на поездку в Рио стал для нее очень большим психологическим ударом.

По словам специалиста, в период с февраля по май Ребрик дважды травмировалась.

- Вера не могла толком тренироваться, но от нее все почему-то требовали медали, особенно после ее победы на чемпионате России. Но в этом году у нее спад формы и ни о какой борьбе за награды чемпионата мира и речи идти не могло. Может быть, вообще не надо было ей ехать в Лондон. Но коль разрешили в последний момент, поехала. А если попала на чемпионат мира, то надо биться. И на этом эмоциональном фоне она травмировалась - старалась как могла и повредила плечо.

В этом году мы ее вылечим, а в следующем сезоне все будет нормально. Вера обязательно выйдет на свои результаты.