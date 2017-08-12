Валерий Пронкин: "Мог метнуть дальше, но не сложилось"

Серебряный призер чемпионата мира в Лондоне в метании молота россиянин Валерий Пронкин отметил, что доволен результатом. По его словам, еще несколько лет назад он смотрел на этом стадионе Олимпиаду.

– Конечно, серебряные призеры мечтают о золоте. Мог метнуть дальше, но не сложилось, – отметил Пронкин в эфире "Все на матч". - Слишком много энергии растратил поначалу. Серебряная медаль для меня – это, наверное, сегодня золото. Справился со всем и метал более-менее. Не в свои метры, но наметал на 78 метров.

Несколько лет назад я смотрел на этом стадионе Олимпиаду, а теперь сюда приехал сам выступать. Все так моментом произошло, и это давало дополнительную энергию.

Всем, кто меня поддерживал, большое спасибо, всех люблю. Особенно люблю свою будущую жену и семью. Папа, как и обещал.