Усэйн Болт пробежит заключительный круг почета

В заключительный вечер чемпионата мира в Лондоне состоится отдельная церемония прощания с многократным рекордсменом мира и олимпийским чемпионом Усэйном Болтом. Напомним, во время финала в эстафете 4х100 м в субботу ямаец получил травму и не смог закончить заключительный забег в своей карьере.

Планируется, что в заключение чемпионата мира Болт попрощается с публикой на специальной церемонии, пробежит круг почета и затем проведет короткую пресс-конференцию. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Драма в финале. Болт закончил карьеру падением //

"Грустное прощание Болта"