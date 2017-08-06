Тренер назвал четвертое место Менькова на ЧМ-2017 отличным результатом

Старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров считает, что Александр Меньков на чемпионате мира в Лондоне выступил достойно. По словам специалиста, легкоатлет зовершал заступы из-за того, что очень хотел победить.

Напомним, в субботу чемпион мира 2013 года занял четвертое место, показав результат 8,27 метра. Первым стал Луво Маньонга из ЮАР (8,48), второе – американец Джаррион Лоусон (8,44), тройку сильнейших замкнул еще один представитель ЮАР – Рушвал Самааи (8,32).

– Понятно, что и Саша расстроился, и мы расстроились, обидно, но это спорт, и, несмотря на пять попыток заступа, выступил он достойно, – цитирует ТАСС Назарова. – Четвертое место в такой компании – это отличный результат, учитывая то, что он два года не выступал за рубежом. Саша попал в горнило чемпионата мира, прекрасно себя вел, но, видимо, очень хотел победить, разбегался мощнее и быстрее и совершал заступы. После пятой попытки я подумал, что Саша выиграл, но и там, к сожалению, случился заступ.

Александр Меньков: в сантиметрах от медали