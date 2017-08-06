Тренер назвал четвертое место Менькова на ЧМ-2017 отличным результатом

Старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров считает, что Александр Меньков на чемпионате мира в Лондоне выступил достойно. По словам специалиста, легкоатлет зовершал заступы из-за того, что очень хотел победить.
Напомним, в субботу чемпион мира 2013 года занял четвертое место, показав результат 8,27 метра. Первым стал Луво Маньонга из ЮАР (8,48), второе – американец Джаррион Лоусон (8,44), тройку сильнейших замкнул еще один представитель ЮАР – Рушвал Самааи (8,32).
– Понятно, что и Саша расстроился, и мы расстроились, обидно, но это спорт, и, несмотря на пять попыток заступа, выступил он достойно, – цитирует ТАСС Назарова. – Четвертое место в такой компании – это отличный результат, учитывая то, что он два года не выступал за рубежом. Саша попал в горнило чемпионата мира, прекрасно себя вел, но, видимо, очень хотел победить, разбегался мощнее и быстрее и совершал заступы. После пятой попытки я подумал, что Саша выиграл, но и там, к сожалению, случился заступ.
vjatich
Написавший предыдущий комментарий попросту никогда не бывал в секторе. Полагаю, что перед нами честный дилетант... (самое мягкое определение его талантов)
21:59 6 августа
defender_8
А достойно ли выступает тренер в группе прыжков, чьи воспитанники пять раз подряд заступают? Встань и скажи, мол, я как тренер не мог в силу своего кругозора предвидеть, какое колоссальное давление будет испытывать мой подопечный на переполненном стадионе и поскольку у меня самого поджилки тряслись, не мог донести до него, что нужно было бы сделать. Полагаю, так было бы честно.
13:51 6 августа