16:01 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Светлана Мастеркова переизбрана главой Федерации легкой атлетики Москвы

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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова переизбрана на пост руководителя Федерации легкой атлетики Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Двукратная олимпийская чемпионка 1996 года возглавляет Федерацию легкой атлетики Москвы с декабря 2011 года.

На Играх 1996 года в Атланте Мастеркова завоевала золото на дистанциях 800 метров и 1500 метров. На счету россиянки также победы на чемпионате Европы и мира в 1998 и 1999 годах соответственно. Кроме того, Мастеркова является рекордсменкой мира в беге на одну милю и на 1000 метров.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3836313

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