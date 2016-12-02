Светлана Мастеркова переизбрана главой Федерации легкой атлетики Москвы

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова переизбрана на пост руководителя Федерации легкой атлетики Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Двукратная олимпийская чемпионка 1996 года возглавляет Федерацию легкой атлетики Москвы с декабря 2011 года.

На Играх 1996 года в Атланте Мастеркова завоевала золото на дистанциях 800 метров и 1500 метров. На счету россиянки также победы на чемпионате Европы и мира в 1998 и 1999 годах соответственно. Кроме того, Мастеркова является рекордсменкой мира в беге на одну милю и на 1000 метров.