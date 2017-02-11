Сергей Желанов: "Только Шкуренев из многоборцев подал заявку в ИААФ на участие в ЧЕ и ЧМ"

Старший тренер сборной России по легкоатлетическим многоборьям Сергей Желанов сообщил, что лишь один российский многоборец Илья Шкуренев подал индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкой атлетики (ИААФ) с просьбой допустить его в качестве нейтрального спортсмена до участия в чемпионате Европы.

– На чемпионат Европы и на чемпионат мира заявку подал из многоборцев только Шкуренев, – приводит "Р-Спорт" слова Желанова. – Мы исходим из реальности. Претендовать на медали чемпионатов Европы и мира на данный момент у нас может только Шкуренев. Зачем подавать лишнее? Он всегда был одним из мировых лидеров. Считаю, надо подавать заявки на участие в тех видах, где человек может реально бороться за медаль. Во взрослых в многоборье таким человеком является Шкуренев.