18:20 11 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сергей Желанов: "Только Шкуренев из многоборцев подал заявку в ИААФ на участие в ЧЕ и ЧМ"

0
0
0

Старший тренер сборной России по легкоатлетическим многоборьям Сергей Желанов сообщил, что лишь один российский многоборец Илья Шкуренев подал индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкой атлетики (ИААФ) с просьбой допустить его в качестве нейтрального спортсмена до участия в чемпионате Европы.

– На чемпионат Европы и на чемпионат мира заявку подал из многоборцев только Шкуренев, – приводит "Р-Спорт" слова Желанова. – Мы исходим из реальности. Претендовать на медали чемпионатов Европы и мира на данный момент у нас может только Шкуренев. Зачем подавать лишнее? Он всегда был одним из мировых лидеров. Считаю, надо подавать заявки на участие в тех видах, где человек может реально бороться за медаль. Во взрослых в многоборье таким человеком является Шкуренев.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170211/1116174396.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ