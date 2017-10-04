Семья Писториуса может подать в суд на создателей фильма о его жизни

Семья многократного паралимпийского чемпиона в беге Оскара Писториуса планирует подать в суд на создателей фильма о жизни спортсмена, утверждает Inside The Games. 11 ноября планируется показ документального фильма "Оскар Писториус: Бегущий по лезвию убийца". В нем создатели расскажут об убийстве Писториусом своей девушки Рины Стенкамп.

Напомним, что 14 февраля 2013 года Писториус застрелил девушку в своем доме. Сам атлет утверждал, что убийство было непреднамеренным, и он принял ее за преступника. После ряда разбирательств и апелляций Писториус был приговорен к шести годам за преднамеренное убийство.

Создатели фильма утверждают, что фильм снят с точки зрения Стенкамп и ее матери. Однако семья погибшей девушки утверждает, что не связана со съемками фильма. Брат Оскара Писториуса Карл заявляет, что фильм не является истинным отображением событий убийства и судебного разбирательства.