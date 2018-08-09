Норвежец Вархолм стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров с барьерами, Чалый - восьмой

На чемпионате Европы по легкой атлетике норвежец Карстен Вархолм стал чемпионом на дистанции 400 метров с барьерами. Россиянин Тимофей Чалый не попал в число призеров.
Второе место занял турок Ясмани Копелло. На третьей позиции ирландец Томас Барр. Российский спортсмен Тимофей Чалый на восьмой позиции.
Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Легкая атлетика
Берлин (Германия)
Бег на 400 метров с барьерами
Мужчины
Финал
1. Карстен Вархолм (Норвегия) 47,64
2. Ясмани Копелло (Турция) 47,81
3. Томас Барр (Ирландия) 48,31…
8. ТИМОФЕЙ ЧАЛЫЙ (РОССИЯ) 49,41