Норвежец Вархолм стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров с барьерами, Чалый - восьмой

На чемпионате Европы по легкой атлетике норвежец Карстен Вархолм стал чемпионом на дистанции 400 метров с барьерами. Россиянин Тимофей Чалый не попал в число призеров.

Второе место занял турок Ясмани Копелло. На третьей позиции ирландец Томас Барр. Российский спортсмен Тимофей Чалый на восьмой позиции.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Бег на 400 метров с барьерами

Мужчины

Финал

1. Карстен Вархолм (Норвегия) 47,64

2. Ясмани Копелло (Турция) 47,81

3. Томас Барр (Ирландия) 48,31…

8. ТИМОФЕЙ ЧАЛЫЙ (РОССИЯ) 49,41