Мо Фара: "Зовите меня Мохаммед, карьера Мо уже завершилась"

Британский легкоатлет Мо Фара попросил называть его Мохаммедом в новой для него дисциплине. Шестикратный чемпион мира хочет забыть все свои прошлые достижения и начать все заново. Напомним, что на чемпионате мира в Лондоне 34-летний спортсмен завоевал золото на дистанции 10 000 м и серебро на 5000 м.

– Мое имя в шоссейном беге – Мохаммед, – цитирует The Guardian Фару. – Зовите меня так. Я чувствую, что карьера Мо уже завершилась. Мне нужно забыть обо всем, чего я достиг, и о том, что сделал.