Мария Ласицкене - о турнире "Битва полов": "Иногда полезно проиграть"

Россиянка Мария Ласицкене, комментируя итоги турнира "Битва полов", отметила, что молодые спортсменки, которые выступали на этом соревновании, получили огромный опыт. Ласицкене также добавила, что не расстроена вторым местом.

- Сегодня я проиграла, - цитирует RT Ласицкене - Я стала второй. Иногда полезно проиграть. Так что я спокойна. Поколение молодых девушек есть. И сегодня важно, что они получили огромный опыт, который пригодится им в будущем.