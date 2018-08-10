Мария Ласицкене: "Лучше бы я была второй, но прыгнула 2,04"

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене после победы на чемпионате Европы отметиа, что не совсем довольна своим выступлением, сообщает из Берлина корееспондент "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Она выиграла соревнования, показав результат 2 метра.

- Вы устали или недовольны?

- Конечно, я недовольна. 2 метра – не тот результат, с которым нужно побеждать на чемпионате Европы. Должна была прыгать выше.

- Это ведь официальный старт, тут главное победа. Тем более у вас прежде золота чемпионата Европы не было.

- Лучше бы я была второй, но прыгнула 2,04.

- Даже так?

- Я всегда самокритична и сегодня собой недовольна. Радости от этого золота у меня нет.

- Вы всегда спокойны в секторе. А сегодня на 2,04 били свою сумку.

- Просто раньше не замечали. Я себя так и виду. Если меня что-то бесит в секторе, не зарываю в себе, а выплескиваю.