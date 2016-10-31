Мария Кучина: "Вся сборная достойна компенсации"

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Кучина высказала мнение о том, что вся сборная России, отобравшаяся на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, была достойна денежной компенсации за пропуск главного старта четырехлетия. По словам россиянки, каждый спортсмен национальной команды предпочел бы выступление на Играх-2016 финансовым выплатам.

– Конечно, приятно, что нас не забыли, что выплатят деньги, – приводит "Р-Спорт" слова Кучиной. – Но мы хотели выступать на Олимпиаде и показывать там достойный результат, а не сейчас считать что-то и ждать компенсаций. И почему-то только 42 спортсмена, хотя сборная была полностью достойна, ребята отобрались, было почти семьдесят человек. Вопрос, почему так выделили? Думаю, вся сборная достойна компенсации.

В любом случае, это приятно, но я не прыгаю от счастья. Нам в первую очередь хотелось выступить на Олимпиаде, показать там результат. Эмоционально и морально это далеко не компенсирует то, без чего мы остались. Но спасибо и за это, конечно. Нам никто не говорил, какая будет сумма, ее еще нет. Поэтому я не могу даже приблизительно назвать.

Напомним, что ИИАФ отстранила ВФЛА, вследствие чего все российские легкоатлеты, кроме Дарьи Клишиной, получившей индивидуальное разрешение, не выступили на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.