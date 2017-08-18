Легкоатлетка Пятых дисквалифицирована на четыре года за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую легкоатлетку Анну Пятых, выступающую в тройном прыжке, за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации. Срок дисквалификации, который отсчитывается с 15 декабря 2016 года, составляет четыре года.

Аннулируются результаты Пятых на периоды 31 августа 2007 года и с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года. Таким образом, она не получит бронзу чемпионата мира-2007 в Осаке, которая должна была достаться ей после дисквалификации за допинг гречанки Хрисопии Деветци.