Колобков надеется на позитивные решения ИААФ по восстановлению ВФЛА

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что российская сторона передала ИААФ всю необходимую информацию о процессе восстановления ВФЛА в ее правах. В пятницу, 27 июля, в Буэнос-Айресе состоится совет международной ассоциации, на котором глава рабочей группы организации Руне Андерсен доложит о процессе восстановления российской федерации легкой атлетики.

– За последние два месяца была огромная переписка, было множество встреч, всю необходимую информацию мы предоставили, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Я надеюсь на позитивные решения ИААФ, тем более для этого было все сделано. Но я не хотел бы как-то прогнозировать решение совета ИААФ, поэтому давайте дождемся 27 июля, а потом будем комментировать по итогам.

ВФЛА была временно лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года на основании работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном занимается вопросом восстановления ВФЛА и следит за соблюдением всех критериев, которые были выдвинуты ИААФ для возвращения российской организации полноценного статуса.

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от ИААФ.