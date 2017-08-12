Илья Шкуренев: "Проблемы начались до чемпионата мира, но я не придал этому значения"

Российский десятиборец Илья Шкуренев, из-за травмы прекративший выступление на чемпионате мира, рассказал, что проблемы у него начались еще до старта мирового первенства. Спортсмен получил повреждение во время бега на 110 метров с барьерами в субботу утром. Предварительный диагноз - надрыв связки бедра.

- Проблемы еще дома начались, за неделю до чемпионата мира. Но я не придал этому значения, такое часто бывает, - приводит "Р-Спорт" слова Шкуренева. - А на разминке сегодня чувствую - здесь тянет, там тянет. Поразминался, барьеры побегал - вроде все нормально. Оказалось, что нет.

Надеюсь, что травма не такая серьезная. Обидно, конечно. Со всеми могло случиться. У всех есть риск травмироваться в своем виде. А у нас их десять. Сейчас махать кулаками без толку, но если бы со мной были врачи и массажисты, возможно, такого бы и не произошло. Растянули бы меня, посмотрели.

Напомним, что после первого дня соревнований десятиборцев Шкуренев шел девятым. Российские легкоатлеты выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА.