Ходок Широбоков завершил сезон

Тренер российского ходока Сергея Широбокова Екатерина Ежова сообщила, что спортсмен, который стал обладателем серебряной медали чемпионата мира 2017 года, пропустит оставшиеся старты этого сезона и возобновит тренировки в октябре.

Кроме серебра взрослого мирового первенства-2017 в активе 18-летнего россиянина есть также золото юниорского чемпионата Европы на дистанции 10 км. Широбоков - победитель зимнего чемпионата России в ходьбе на 20 км и летнего - на 10 км.

- Сергей сейчас уже на отдыхе и в этом сезоне больше не будет принимать участия в соревнованиях, - приводит ТАСС слова Ежовой. - Он возобновит тренировки в октябре.