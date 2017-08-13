Джастин Гэтлин: "Через пару лет Болт вернется"

Чемпион мира на стометровке Джастин Гэтлин отметил, что завершить забег4 по 100 метров Усэйну Болту помешали детали. По его словам, ямайский спринтер остается лучшим в мире, несмотря на неуданые выступления на лондонском турнире.

- Я думаю, все складывается из маленьких деталей, - сказал Гэтлин. - Мы все немного рано разделись перед забегом, но было прохладно. Скорее всего, поэтому и произошла судорога. Усэйн успел остыть, пока забег стартовал. Мне искренне жаль, что он получил травму. Он все равно остается лучшим в мире. Невозможно судить о его достижениях по одному этому чемпионату. В прошлом он делал потрясающие вещи. Мы все желаем ему здоровья и надеемся, что он скоро поправится.

Может, я выиграю миллион долларов, но сделаю ставку: через пару лет Болт вернется. Он будет снова готов. Болт любит спорт, любит своих болельщиков, а они обожают его. Он слишком сильно все это любит, чтобы вот так уйти. Он шоумен. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Болт получил травму и не финишировал в своем последнем забеге. Видео //

Травма Усэйна Болта. Фото