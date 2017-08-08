Дмитрий Шляхтин: "Шубенков мог выиграть золото, но и серебро – огромный успех"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин убежден, что серебряная медаль Сергея Шубенкова в беге на 110 метров с барьерами не станет последней для россиян на чемпионате мира в Лондоне. Глава федерации назвал эту награду маленькой каплей в больших ожиданиях.

Напомним, накануне Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира, уступив ямайцу Омару Маклауду 0,1 секунды.

– Понятно, что ямаец сейчас по готовности сильнее, но думаю, если бы у Сергея было больше опыта стартов в этом сезоне, то их шансы были бы абсолютно равны, – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – И не исключено, что Сергей мог выиграть золото. При этом серебро Сергея – огромный успех, уверенность в своих силах, возможность дальше продолжать доказывать.

Приятно то, что Сергей прибавлял от старта к старту: квалификация, полуфинал придавали ему уверенности, что он упустил за тот период, когда не мог стартовать. И вот такой результат. Я рад за Сергея, желаю ему успехов. А для легкой атлетики – это маленькая капля в наших больших ожиданиях. Я думаю, что медали еще будут, будем ждать.

Серебро, которое круче золота. Шубенков - второй!

Серебряный лев. Что мы знаем о Шубенкове?