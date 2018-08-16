Данил Лысенко оспорит свое отстранение в CAS

Чемпион мира в прыжках в высоту в помещении Данил Лысенко намерен подать апелляцию на свое отстранение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. ИААФ временно отстранила Лысенко за нарушение антидопинговых правил (пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев). Спортсмен пропустил чемпионат Европы в Берлине и может получить дисквалификацию на два года.

- Лысенко сообщил в ИААФ о том, что настаивает на рассмотрении своего дела в CAS. И теперь международная федерация должна передать заведенное на Лысенко дело в Спортивный арбитражный суд, - цитирует ТАСС антидопингового координатора ВЛА Елену Иконникову.

После того, как ИААФ передаст дело в CAS, Лысенко предстоит выбрать формат судебных слушаний: либо его дело будет рассматриваться одним арбитром, либо - группой из трех судей. В первом случае спортсмен будет иметь право оспорить итоговое решение, во втором - нет.