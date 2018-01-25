CAS не стал дисквалифицировать американского легкоатлета за допинг

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства на решение Американской арбитражной ассоциации по делу американского спринтера Гила Робертса, информирует пресс-служба суда.

В марте 2017 года в допинг-пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество пробенецид. Чемпион Олимпиады-2016 в эстафете 4х100 м заявил, что оно попало в его организм случайно, через поцелуй девушки. Последняя, якобы, использовала лекарство с содержанием препарата для лечения инфекции.

Американская арбитражная ассоциация не дисквалифицировала Робертса. ВАДА опротестовало данное решение в CAS. Спортивный арбитраж отклонил апелляцию. Отмечается, что такое количество пробенецида не могло повлиять на результаты спортсмена.