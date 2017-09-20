Бубка может быть причастен к коррупционной сделке с Балахничевым

Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Сергей Бубка может быть причастен к коррупционной сделке с участием сына экс-главы ИААФ Ламина Диака Папа Массата Диака и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает Le Monde.

Сообщается, что летом 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов компании New Mills Investments, бенефициаром который был Балахничев. незадолго до этого, как сообщается, Бубка перевел еще 45 тысяч долларов компании Диака.

Напомним, что в 2015 году Балахничев ушел в отставку с поста главы ВФЛА после допингового скандала. Позже он был пожизненно отстранен решением комитета ИААФ по этике.

По информации финансовой прокуратуры Франции есть признаки того, что деньги были получены в обмен на голоса членов ИААФ и МОК, которые участвовали в выборе городов на Олимпийские игры и другие турниры.