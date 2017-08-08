Агента Гэтлина возмутили слова Коэ

Агент трехкратного чемпиона мира Джастина Гэтлина Реналдо Неемия возмутился поведением президента ИААФ Себастьяна Коэ. Глава организации ранее заявил, что не в восторге от победы имевшего проблемы с допингом американца на чемпионате мира в Лондоне в беге на 100 метров.

– Я возмущен, – цитирует AFP агента. – Гэтлин отбыл свое наказание, он уважает правила. ИААФ восстановила его права. Рассказывать истории про то, что он злодей, нечестно. Это негуманно и неспортивно. Господин Коэ сам входит в ИААФ и устанавливает правила и меры наказания. Если ты отбыл дисквалификацию, то восстановлен в правах. Если ему это не нравится, пусть меняет правила.