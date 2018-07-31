30 российских легкоатлетов вошли в заявку на чемпионат Европы

Тридцать российских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине под нейтральным флагом. Турнир пройдет с 6 по 12 августа. Срок приема заявок на участие в ЧЕ истек 30 июля.

– После того, как европейская ассоциация отклонила заявку бегуна Егора Николаева, не имевшего выполненный норматив, можно говорить о том, что в окончательном составе на чемпионат Европы значатся 30 российских легкоатлетов, – цитирует ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталью Юхареву.

Полностью список заявленных для участия на турнире россиян выглядит следующим образом: толкание ядра – Александр Лесной, Максим Афонин; метание молота – Алексей Сокирский, Денис Лукьянов, Елизавета Царева, Софья Палкина; метание диска – Виктор Бутенко, Юлия Мальцева; прыжки в высоту – Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк; прыжки с шестом – Илья Мудров, Георгий Горохов, Тимур Моргунов, Анжелика Сидорова, Ольга Муллина; тройной прыжок – Алексей Федоров, Анна Крылова; спортивная ходьба – Яна Смердова, Василий Мизинов; бег на 110 м с барьерами – Сергей Шубенков; бег на 400 м с барьерами – Тимофей Чалый, Вера Рудакова и Александр Скоробогатько; бег на 400 м – Полина Миллер, Алена Мамина, Ксения Аксенова; десятиборье – Илья Шкуренев; бег на 5000 м – Ринас Ахмадеев; бег на 10000 м – Евгений Рыбаков.